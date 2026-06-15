Fiorentina, Obert del Cagliari e Revivo del Maccabi obiettivi concreti

La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare le fasce. La dirigenza viola conta di cedere almeno tre terzini nel corso dell’estate, e cioè Dodo, Fortini e Gosens , ma non potrà farsi trovare impreparata nel momento in cui dovrà sostituirli degnamente. Per questa ragione negli ultimi giorni sono rimbalzati nomi interessanti, costosi, gettonati. Per certi versi inimmaginabili se relazionati a un club il cui obiettivo dell’ultimo anno è stato la salvezza. La spiegazione più logica è che la società calcoli di raccapezzare una discreta somma dalle cessioni , così da finanziare le entrate, onerose o meno, senza grossi patemi d’animo.

Dodò potrebbe essere il primo a partire

Ecco perché Dodo potrebbe partire per primo. La richiesta della Fiorentina per il classe 1998 in scadenza tra un anno è di 10-15 milioni. L’addio del terzino brasiliano entro la fine di giugno rappresenterebbe lo scenario ideale, in quanto rientrerebbe nella chiusura dell’esercizio economico. Nella peggiore delle ipotesi, e quindi la permanenza senza uno straccio di offerta, scatterebbe il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement che eviti tensioni reciproche. Una formula che permetterebbe a entrambe le parti di pianificare il futuro senza rimesse economiche o ripicche spiacevoli.

Fortini non intende rinnovare, Gosens vorrebbe rimanere

Quanto a Fortini e Gosens, si proverà a trovare una soluzione che accontenti tutti. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, mentre l’ex Atalanta vorrebbe rimanere. Non è d’accordo la Fiorentina, che lo ha messo sul mercato nell’ottica di liberarsi del suo ingaggio pesante da 2 milioni netti a stagione. Molto più di Fortini che percepisce 40 mila euro l’anno. I dirigenti viola si guarderanno intorno nella speranza di piazzare i due giocatori ai titoli di coda della loro avventura a Firenze.

Piace Udogie

Destiny Udogie è un fedelissimo di Fabio Paratici fin dai tempi del Tottenham. Classe 2002, nato a Verona, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e passato dall’Udinese. Un profilo forte e affidabile. Il ds viola lo volle a tutti i costi all’epoca degli Spurs. Lo difese quando all’inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham: 50 milioni di euro. Sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato diciotto gare stagionali per infortunio alla coscia. Da non escludere un prestito. Il ragazzo guadagna 2,5 milioni più bonus e il suo contratto scadrà nel 2030.

Di attualità Viery e Obert. Defilata Revivo

Sempre d’attualità Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari. Il difensore classe 2005, centrale e all’occorrenza terzino, è già stato cercato dalla Fiorentina, che tramite intermediari ha offerto 12 milioni di euro, salvo prendere atto della pretesa onerosa dei brasiliani: 20 milioni. Obert è un’alternativa a buon prezzo, circa 8-10 milioni, ma non il primo obiettivo viola. Più defilato Roy Revivo, classe 2003 in forza al Maccabi Tel Aviv e dal contratto in scadenza tra un anno, motivo per cui il valore del suo cartellino non supererebbe i 6-7 milioni.