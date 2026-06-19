Ora la Fiorentna accelera per Koleosho

FIRENZE - La Fiorentina mette la freccia per Luca Koleosho . L’attaccante di proprietà del Burnley , di ritorno dal prestito al Paris FC, è un obiettivo concreto dei viola, tanto che proprio ieri il direttore sportivo Fabio Paratici ha confermato la sua stima nei confronti del classe 2004 : «I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo». La dirigenza cercherà di ripopolare il comparto esterni, e il nome di Koleosho è in cima alla lista dei desideri per via della velocità, la tecnica e l’intelligenza tattica dimostrata negli anni.

Koleosho-Fiorentina, le cifre dell'operazione

L’OPERAZIONE. La retrocessione del Burnley potrebbe agevolare la trattativa coi viola, che per aggiudicarsi il giocatore della Nazionale italiana sanno di dover sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’attaccante è legato al Burnley da un contratto valido fino al giugno del 2029, anche se, come detto, sarà facile aspettarsi una sua cessione già in estate. La Fiorentina riflette, conscia di dover garantire a Fabio Grosso (almeno) un calciatore con le caratteristiche di Koleosho. E non è da escludere che nelle prossime settimane possa tentare l’affondo.

Le alternative di Paratici

LE ALTERNATIVE. Da non scartare gli altri profili accostati nell’ultimo mese, come Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi di proprietà del Sassuolo, o Filip Kostic, svincolato dalla Juve. E occhio all’epilogo della vicenda Manor Solomon, che la Fiorentina riscatterà se il Tottenham accetterà di abbassare la cifra pattuita all’inizio (10 milioni). Per il resto la Viola lavora sui terzini e conta di accoglierne almeno uno a stretto giro di posta. Nel mirino Joao Mario della Juventus, Brooke Norton-Cuffy del Genoa (su di lui c’è il Napoli), Destiny Udogie del Tottenham, ma pure Costantino Favasuli del Catanzaro.

Dodo al passo d'addio, Comuzzo e Ndour restano

LA DIFESA. Dodo è in odore di addio, la sua avventura alla Fiorentina è ai titoli di coda. Paratici e Goretti sperano di poter raccogliere una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Mentre Pietro Comuzzo farà parte del progetto futuro: il classe 2005 è stato blindato dai dirigenti, che imposteranno il reparto arretrato ripartendo proprio da lui. Lo stesso discorso vale per Cher Ndour, pedina centrale della metà campo di Fabio Grosso. Quindi la Viola ha già deciso su chi puntare per costruire una squadra competitiva e pronta per iniziare un progetto di rinnovamento.