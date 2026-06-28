La Fiorentina accelera su Koleosho: pronti 10 milioni e un quinquennale

Dopo aver chiuso il colpo Viery, la Fiorentina dovrà accelerare sugli altri fronti. A iniziare dalle necessità primarie, come l’esterno d’attacco da regalare a Fabio Grosso . E allora, vista l’incertezza sul futuro di Manor Solomon , diventa prioritaria la pista che porta a Luca Koleosh o. Il classe 2004 rappresenta, per caratteristiche, il prototipo di giocatore gradito al nuovo tecnico viola per rinforzare le corsie esterne . La sua velocità, l’abilità nei dribbling, la duttilità e la buona tecnica di base intrigano Paratici e Goretti , che da giorni sono in attesa di capire cosa voglia fare il ragazzo nato a Norwalk.

Koleosho si è preso del tempo per riflettere

Koleosho si è preso del tempo per riflettere sul da farsi. Da una parte il trasferimento in Italia potrebbe facilitarlo in chiave Nazionale. Così come il rapporto stretto e l'intesa con l'amico Cher Ndour rappresenterebbe un’agevolazione. D’altro canto l’ex Paris FC sa di essere un profilo appetito in ambito europeo, e che quindi potrebbe rischiare di perdere altre occasioni favorevoli. Nel caso in cui accettasse la Fiorentina, l’operazione sarebbe già impostata: al Burnley andrebbero circa 10 milioni, mentre per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale a circa un milione di euro a stagione.

Volpato e Laurienté due nomi di attualità

Sempre d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté. La grande differenza rispetto a Koleosho è economica. Perché è vero che entrambi piacciono a Grosso, ma lo è altrettanto che il primo costa 15-20 milioni (contratto in scadenza nel 2028) e il secondo addirittura 20-25 (contratto in scadenza nel 2029). C'è anche da dire che nel caso di Volpato peserà il futuro di Domenico Berardi: se quest’ultimo dovesse mai partire dal Sassuolo, l’obiettivo viola avrebbe più spazio e libertà di manovra. Di conseguenza potrebbe confermarsi un punto fermo della squadra di Alberto Aquilani.

Nel mirino Miretti per la mediana

Ci sarà, poi, da pensare alla mediana. La Fiorentina è piena di centrocampisti di cui liberarsi sia perché considerati esuberi, sia per accogliere dei nuovi arrivi. Tra i giocatori nel mirino c’è Fabio Miretti della Juventus, la quale ha fissato il prezzo del suo cartellino a 14 milioni di euro e non meno. Il Bologna non offrirà quella cifra e terra il punto, quindi potrebbe provarci la società Viola che nel frattempo ha già incassato il benestare del classe 2003. A cui la Juve ha fatto sapere chiaramente di doversi trovare una sistemazione in quanto ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Il Sassuolo non ha dato il via libera per Thorstvedt

L’altro profilo gradito a centrocampo è Kristian Thorstvedt, che negli ultimi giorni ha ribadito al Sassuolo di volersene andare. Il classe 1999, in scadenza di contratto tra un anno, avrebbe già una bozza d’intesa con la Fiorentina che non può affondare il colpo perché la società neroverde non ha ancora dato il via libera. Il brutto infortunio rimediato da Ismael Koné al Mondiale ha complicato tutto, quindi ci sarà da aspettare ancora. Sicuramente il Sassuolo non scenderà a patti e valuta il cartellino di Thorstvedt almeno 15 milioni di euro nonostante l’accordo ormai solo annuale. Vedremo.