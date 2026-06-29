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lunedì 29 giugno 2026
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Fiorentina e Dodo, due ipotesi: cessione o rinnovo

Ancora in bilico il terzino destro brasiliano, che ha un'intesa con il club: in caso di partenza, sono tre le alternative per la fascia di Grosso
Niccolò Santi
1 min
TagsDodòFiorentina
FIRENZE - Tra le prime cessioni che la Fiorentina spera di ultimare c’è quella di Dodo (in scadenza nel 2027, la società chiede circa 15 milioni). Se entro fine estate non dovesse consumarsi il divorzio, le parti sono già d’accordo di trovare un’intesa per il rinnovo almeno annuale. Un gentlemen agreement che permetta di evitare spiacevoli tensioni. In corsa per sostituirlo ci sono Norton-Cuffy del Genoa, Belghali del Verona e Favasuli del Catanzaro (la Viola ha il 50% sulla sua rivendita). 
 

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