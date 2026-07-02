Fiorentina, dubbi Koleosho. Il grande sogno si chiama Lang

Koleosho, ma non all’infinito. E allora il sogno è Noa Lang , e perché sogno sarà presto spiegato. Partendo dall’italo-americano: subito in cima all’elenco degli esterni offensivi da portare a Firenze, lì è rimasto e da lì non si è mosso, nonostante l’intesa tra la Fiorentina e il Burnley che sembrava dare il via definitivo all’affare . Invece no, per un motivo tanto semplice quanto discriminante: manca il sì del giovane azzurro. Quel sì che al Viola Park aspettano ancora (poco), convinti di aver fatto tutte le mosse giuste, comprese quelle con il diretto interessato, però Paratici ha preparato altri piani, ricordando che di ali per soddisfare il 4-3-3 di Grosso ne servono quattro (forse tre se il Tottenham dimezza la richiesta da dieci a cinque milioni e Solomon torna a Firenze): quindi, segnato di rosso in quei piani, c’è l’olandese del Napoli di ritorno dal Galatasaray , con annesse difficoltà soprattutto economiche e ben conosciute.

Fiorentina, sogno Noa Lang

PERCHÉ NO(A). Rapido, estroso, di una cifra tecnica sopraffina che intriga i dirigenti viola, è perfetto per l’idea di gioco di Grosso da affiancare a Kean e dare forma - conclusi gli innesti là davanti - a un tridente da sogno, ma è obiettivo complicato, complicatissimo: un po’ perché il Napoli in questo momento non lo ritiene cedibile volendogli offrire una nuova occasione e un po’ perché, se cambia idea, non lo cede certo per dieci milioni (cifra non a caso: è quella stabilita da Burnley e Fiorentina per Koleosko). Insomma, solo un sogno al momento. Eppure, Lang è al centro dei pensieri come lo sono Laurienté, Bakayoko e Volpato, che già chiamarli alternative può sembrare fuori luogo e lo è, se non fosse che il riferimento è solo al primo che seguirà Viery tra gli acquisti del nuovo corso. Koleosho era ed è l’indiziato, però il Paris Fc gli sta facendo una corte serrata per convincerlo a rientrare all’ombra della Torre Eiffel dopo i cinque mesi da gennaio, motivo più che valido per suggerire alla Fiorentina di spostare attenzioni e sforzi economici (superiori) su altri obiettivi.

Esterni offensivi e attaccanti, le priorità della Fiorentina

ESTERNI TOP. Un modo per cautelarsi, un modo per continuare la ricerca degli esterni che comunque non si esaurirà a Koleosho anche se la soluzione sarà positiva per quanto raccontato in precedenza, un modo per far capire al classe 2004 compagno di squadra di Ndour e Comuzzo nella Under 21 di Baldini che il gradimento può avere un termine. Nessun ultimatum o cose del genere: semplicemente ognuno fa i propri interessi e Paratici deve salvaguardare quelli del club viola nella costruzione di un organico competitivo. E da Lang a Laurienté e Volpato (ultimi due indicati espressamente da Grosso, però dal Sassuolo a rappresentare la figura del fedelissimo che segue l’allenatore nella nuova squadra alla fine sarà Thorstvedt), passando per Bakayoko, l’esigenza è ampiamente rispettata e gli attaccanti di fascia rimangono la priorità del mercato. Tipo Koleosho, ma non all’infinito: e i sogni ogni tanto si realizzano.