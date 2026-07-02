Fiorentina, occhi su Aranda per l’attacco: ha una clausola da 17 milioni

Prosegue la campagna acquisti della Fiorentina che dopo aver ufficializzato il difensore Viery è alla ricerca di un nuovo elemento da aggiungere al reparto offensivo. Particolare attenzione sulla trequarti, per rinforzare la quale spicca il nome di un giocatore: si tratta di Tomas Aranda . Classe 2007 del Boca Juniors , nelle cui giovanili è cresciuto, è stato convocato dall’ Argentina Under 20 a marzo 2026, debuttando il 27 dello stesso mese in amichevole contro gli Stati Uniti. Alto un metro e settanta, Aranda è dotato di una buona tecnica di base e di una altrettanto spiccata capacità nei dribbling. Brevilineo, capace nell’uno contro uno, destro ma all’occorrenza abile anche col mancino, è seguito dalla Fiorentina pure per la sua duttilità visto che può ricoprire brillantemente il ruolo di esterno.

Fiorentina, occhi su Aranda del Boca Juniors: la valutazione di mercato

LE CIFRE. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, che però non corrisponde alla valutazione che ne fa il Boca Juniors, ossia 10 milioni. Forse qualcosa meno considerando che gli Xeneizes vorrebbero mantenere il 15-20% sulla sua futura rivendita. La dirigenza viola monitora attentamente la pista di mercato, anche perché il Boca, che sta attraversando un periodo di subbuglio legato all'uscita dalla Coppa Libertadores, ha bisogno di incassare denaro contante. E quindi cederebbe Aranda più che volentieri per un’offerta giusta. Dall'Argentina sono certi che nel corso dell'estate almeno uno tra lui ed Exequiel Zeballos - per il quale la Fiorentina ha smentito il proprio interesse - partirà. Le cifre sono nei parametri della società viola, che ha ancora uno slot libero da destinare a un giocatore extracomunitario.

Fiorentina, ecco Viery: è lui il primo rinforzo per Grosso

VIERY C’È. Nel frattempo ieri pomeriggio la Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Viery: «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A». Il classe 2005 ha sottoscritto un accordo quinquennale coi viola, che hanno pagato 15 milioni più 2 di bonus per acquistarlo dal Gremio. «Mi sento onorato nel vestire questa maglia» le sue prime parole ai canali ufficiali del club. «I riferimenti? Ho studiato il modo di stare in campo di Sergio Ramos, mi sono piaciuti i video di Paolo Maldini e oggi apprezzo lo stile di gioco di Virgil Van Dijk. Le mie caratteristiche? Penso di essere un difensore con un’ottima tenuta fisica, sfrutto molto la mia forza e mi piace partecipare alle fasi di costruzione del gioco».

Beltran in uscita

BELTRAN OUT. Nel frattempo Lucas Beltran sembra essersi deciso a lasciare la Fiorentina. Il River Plate è pronto a riabbracciarlo per 500 mila euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Nel caso, la società viola si libererà di un ingaggio da quasi 1,8 milioni fino al 2028. Il Vichingo, rientrato dal prestito al Valencia, ha totalizzato 98 presenze con la maglia viola, realizzando 16 gol e 9 assist.