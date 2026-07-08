Per la Fiorentina sogno Lang. Koleosho, nessuna asta

Prima c’era da convincere Koleosho che qualche dubbio l’aveva, adesso si deve convincere il Burnley : la proposta da dieci milioni fatta dalla Fiorentina aveva incontrato i favori del club inglese retrocesso in Championship al termine dell’ultima Premier , almeno fino a quando il Paris Fc - dove Koleosho ha giocato da gennaio a maggio - ha alzato la posta e adesso sembra garantire un’offerta migliore di quella viola. A proposito: nessun rilancio arriverà da Firenze , al massimo l’aggiunta di qualche bonus che ormai è compagnia inderogabile per il buon esito delle trattative, da quella più alta ad una minore.

Fiorentina, nessun rilancio per Koleosho

Nessun rilancio, né tanto meno la partecipazione ad aste o simili, e questo vale oggi per Koleosho e varrà domani per un altro, potenziale obiettivo di Paratici. Tanto più che, nel caso specifico e per tornare al discorso di partenza, l’esterno classe 2004 è per così dire tornato sui propri passi e, alla preferenza originaria accordata ai parigini per andare oltre i sei mesi di prestito, ha adesso aperto al trasferimento alla Fiorentina come scelta personale: e se scelta definitiva potrebbe avere un peso sulla decisione che sarà assunta dal Burnley.

Grosso a caccia di esterni d'attacco per il suo 4-3-3: probabile il ritorno di Solomon

Ma Koleosho o no (più sì che no a ieri), Grosso ha bisogno di quattro esterni per sviluppare il suo 4-3-3 grazie a due coppie (una per fascia) che gli permettano di supportare la punta centrale con due ali in grado di dare profondità, corsa, soluzioni, assist e qualche gol indispensabile. Dando per probabile e ancora non per certo il ritorno di Solomon perché Paratici riesce a ricreare termini favorevoli con il Tottenham, l’azzurrino di Baldini ha queste caratteristiche e potrebbe essere il secondo attaccante di fascia alla corte del tecnico romano, quindi ne mancano comunque due e, per almeno uno di essi, la Fiorentina e il direttore sportivo ex Juventus pensano ancora più in grande. Quanto grande lo stabiliranno le regole (economiche) del mercato, ma gli acquisti di Viery e Dragusin (esborso complessivo di quasi trentacinque milioni se vanno a buon fine tutte le condizioni), nonché i riscatti dei prestiti di Brescianini e Fabbian per oltre ventitré milioni, non vanno intesi come un freno alle prossime trattative, ma come la dimostrazione che Paratici ha avuto il via libera a spendere dal presidente Giuseppe Commisso, sempre dentro quelli che sono i parametri del club viola.

Fiorentina, gli occhi di paratici su Bakayoko e Volpato

E Bakayoko con Volpato (discorso a parte per Lang) ci stanno dentro: nei desideri e nei parametri. Progetti che presuppongono un raddoppio di spesa rispetto a Koleosho, perché il Lipsia per il belga classe 2003 venti milioni li chiede tutti e quasi sicuramente non bastano, così come il Sassuolo per l’italo-australiano protagonista anche al Mondiale a venti ci vuole arrivare con i bonus, senza dimenticare che tra Fiorentina e neroverdi c’è già in ballo l’affare Thorstvedt da una quindicina di milioni circa, quindi il raddoppio a quelle cifre non è semplice. Ma Bakayoko e Volpato hanno gli occhi addosso di Paratici.

Infine, Lang: è nel progetto Napoli a tutti gli effetti al momento, economico della società e tecnico di Allegri, e per la Fiorentina con questi contorni rimane un sogno se e chissà.