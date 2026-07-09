Clamoroso Fiorentina: blitz di Paratici, preso Atta per più di 20 milioni
Arthur Atta alla Fiorentina, è fatta. Blitz di Fabio Paratici per il centrocampista di proprietà dell'Udinese, reduce da ottime stagioni in Friuli. Operazione ai dettagli, con il club viola che ha deciso di investire sul cartellino del ragazzo classe 2003. Nel recente passato, il talento francese era stato accostato anche all'Inter di Chivu.
Atta alla Fiorentina, è fatta: blitz di Paratici, Grosso lo aspetta
Arthur Atta si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. È ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà il giocatore originario di Rennes a vestire la maglia viola. Accordo raggiunto tra i club, con l'Udinese pronta a registrare una nuova plusvalenza. Atta lascia i colori bianconeri dopo aver messo a referto 63 presenze, 6 gol e 4 assist. Affare da 25 milioni di euro complessivi, con l'agente del calciatore, Mogi Bayat, che ha trovato subito l'intesa con Fabio Paratici. Grosso, adesso, ha il suo rinforzo a centrocampo.