Clamoroso Fiorentina: blitz di Paratici, preso Atta per più di 20 milioni

Arthur Atta alla Fiorentina, è fatta . Blitz di Fabio Paratici per il centrocampista di proprietà dell' Udinese , reduce da ottime stagioni in Friuli. Operazione ai dettagli , con il club viola che ha deciso di investire sul cartellino del ragazzo classe 2003 . Nel recente passato, il talento francese era stato accostato anche all'Inter di Chivu .

Atta alla Fiorentina, è fatta: blitz di Paratici, Grosso lo aspetta

Arthur Atta si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. È ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà il giocatore originario di Rennes a vestire la maglia viola. Accordo raggiunto tra i club, con l'Udinese pronta a registrare una nuova plusvalenza. Atta lascia i colori bianconeri dopo aver messo a referto 63 presenze, 6 gol e 4 assist. Affare da 25 milioni di euro complessivi, con l'agente del calciatore, Mogi Bayat, che ha trovato subito l'intesa con Fabio Paratici. Grosso, adesso, ha il suo rinforzo a centrocampo.