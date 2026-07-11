La Fiorentina ha preso Alex Jimenez dal Bournemouth

Colpo di mercato della Fiorentina , che come anticipato dal direttore Zazzaroni sul suo profilo instagram ha acquistato dal Bournemouth lo spagnolo ex-Milan Alex Jimenez . La formula è quella con diritto di riscatto, visite mediche quasi completate.

Nuovo colpo in entrata per Grosso

Il nuovo tecnico Fabio Grosso incassa dunque un altro rinforzo per la nuova squadra che sta prendendo forma. Jimenez, classe 2005, torna in Serie A dopo la poco fortunata esperienza al Milan, che lo aveva acquistato nel 2024: ceduto dopo alcune incomprensioni con Allegri, ha fatto bene in Premier League con la maglia del Bornemouth, giocando 33 partite e facendo scattare l'obbligo di riscatto, ora la nuova chance per imporsi in Italia. E' un esterno difensivo prevalentemente destro, ma in grado di giocare anche sulla sinistra. Le cifre dell'accordo con gli inglesi dovrebbero aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.