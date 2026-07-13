Rivoluzione Fiorentina, ora pressing per Oulai

Fiorentina anno zero è tutto fuorché un’esagerazione. Allenatore nuovo e scelto ad hoc, direttore sportivo che nuovo non e però è come se lo fosse, perché la Fiorentina della stagione passata se l’è ritrovata e poi l’ha ritoccata a gennaio e da lontano nel mezzo di una tempesta, mentre questa la sta costruendo pezzo per pezzo. Ex novo, appunto. Tutto mettendo insieme, questo mercato lascerà in eredità un gruppo rivoluzionato più che ridisegnato, con un unico e chiaro obiettivo: chiudere col passato e aprire un ciclo proiettato verso il futuro. Oggi con ambizioni precise, nettamente suffragate dai quattro acquisti e altri da realizzare, domani con l’aiuto dei risultati che adesso non possono che essere immaginati e sperati.

Fiorentina, oui Oulai

Ma Paratici e la Fiorentina stanno già pensando in grande: Atta quale manifesto assoluto, poi anche Viery, Dragusin e Jimenez sono lì a confermarlo senza tema di smentita. E adesso il direttore sportivo ci prova per Christ Oulai, con gli assalti per l’ivoriano del Lipsia e del Nottingham Forest da neutralizzare, ma soprattutto con la richiesta del Trabzonspor da fronteggiare: venticinque milioni chiedono i turchi per il centrocampista centrale classe 2006 e sono tanti, troppi, e non solo perche la Fiorentina ha programmato già da spendere, tra parte fissa e riscatti, quasi ottantacinque per i succitati quattro. Ma Oulai, ragionando di futuro partendo dal presente, è in cima ai pensieri di Paratici e allora al Viola Park ci provano con la formula usata per Atta (acquisto non dell’intero cartellino e rivendita ampia lasciata al club d’appartenenza). Anche a costo di “sacrificare” Fagioli per riuscirci? Anche. Nonostante la stima assoluta di tecnico e dirigenti per il regista ex Juventus: è l’anno zero non per dire.

Fiorentina, Grosso attende i rinforzi sulle fasce in attacco per dare forma al 4-3-3

Ricapitolando, nella settimana che inizia con il primo giorno di ritiro e che entro domenica porterà di sicuro altre novità nel gruppo di Grosso, le cose da mettere in fila sono queste: età media abbassata parecchio (i nuovi in quattro fanno ottantanove anni), difesa rifatta e non è ancora finita, centrocampo impreziosito da un elemento che poteva stare benissimo in una big della Premier League, e del mercato estivo che sta alzando il livello d’entusiasmo a Firenze manca il più e il meglio, cioè i rinforzi sulle fasce in attacco per dare davvero forma al 4-3-3. Sarà questo il sistema di gioco di riferimento intorno a cui Fabio Grosso imposterà la squadra viola tatticamente. E di ali d’attacco nei convocati che cominciano il ritiro, al momento non ce n’è nemmeno una per ruolo e caratteristiche, escluso Gudmundsson adattato nel 4-3-3 che ala non è e lì non ci può stare, come ha sottolineato lo stesso tecnico romano nella sua conferenza stampa di presentazione.

Fiorentina, anno zero e ambizioni

Quindi, anno zero e ambizioni tornano di moda con prepotenza, non soltanto per il numero cospicuo di innesti da fare: per i quattro esterni offensivi si va da Bakayoko a Volpato passando per Lang oltre al ritorno di Solomon, ma non è detto che non spuntino un altro paio di nomi ad effetto, anzi: la Fiorentina e Paratici stanno abituando molto bene i tifosi viola.