Jimenez alla Fiorentina, contratto depositato in Lega

Fiorentina, ecco Alex Jimenez: contratto depositato, arriva dal Bournemouth

Come anticipato nei giorni scorsi dal direttore Ivan Zazzaroni sul suo account Instagram ufficiale, la Fiorentina si è aggiudicata le prestazioni sportive di Alex Jimenez, 21enne spagnolo che già conosce il campionato di Serie A, avendo militato tra le fila del Milan tra l'estate 2023 e l'agosto 2025. Contratto depositato in Lega, come confermato dal portale ufficiale di riferimento, e avventura con la maglia viola che può finalmente cominciare. In queste ore arriveranno anche le comunicazioni ufficiali dei due club interessati, il cui annuncio era stato posticipato in attesa del certificato internazionale di trasferimento. Intanto, la Fiorentina ha aperto ufficialmente oggi la sua pre-season 2026/27, con il primo allenamento al Viola Park. A breve si aggregherà al gruppo di Fabio Grosso anche Alex Jimenez.