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Fiorentina, smentito l'accordo con il Trabzonspor per Oulai

Nonostante le dichiarazioni del vicepresidente dei turchi, il club viola fa sapere di non essere coinvolto nel trasferimento dell'ivoriano
1 min
TagsFiorentinaOulaiTrabzonspor

Regina del mercato di questo inizio d'estate, la Fiorentina frena però su Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor. Nonostante le dichiarazioni del vicepresidente dei turchi, che parlava di affare in via di definizione.

 

 

Il gioco delle parti

Fonti vicine alla Fiorentina hanno infatti fatto sapere che in realtà non è stato raggiunto alcun accordo col Trabzonspor per l'acquisto del centrocampista. Una precisazione resa necessaria da quanto dichiarato nelle scorse ore dal vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, che aveva rivelato: "Faremo tutto il necessario per concretizzare la sua cessione. In realtà  abbiamo già  raggiunto un accordo di massima con il club interessato, ma stiamo aspettando che venga definito l'accordo finale. Credo che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni".

 

 

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