Il gioco delle parti

Fonti vicine alla Fiorentina hanno infatti fatto sapere che in realtà non è stato raggiunto alcun accordo col Trabzonspor per l'acquisto del centrocampista. Una precisazione resa necessaria da quanto dichiarato nelle scorse ore dal vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, che aveva rivelato: "Faremo tutto il necessario per concretizzare la sua cessione. In realtà abbiamo già raggiunto un accordo di massima con il club interessato, ma stiamo aspettando che venga definito l'accordo finale. Credo che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni".