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Oulai alla Fiorentina, è fatta: le cifre dell'affare con il Trabzonspor

Il club viola ha chiuso per il centrocampista ivoriano classe 2006: i dettagli dell'operazione con i turchi
2 min

Un altro colpo per la Fiorentina del direttore sportivo Fabio Paratici, tra i club di Serie A più attivi in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Dopo gli arrivi, tra gli altri, del centrocampista francese Arthur Atta dall'Udinese e del difensore rumeno Radu Dragusin dal Tottenham, il club viola ha chiuso infatti anche per Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006  del Trabzonspor.

 

 

Oulai alla Fiorentina: le cifre dell'affare con il Trabzonspor

Un'operazione da quasi 30 milioni di euro per la Fiorentina, che per acquistare il cartellino di Oulai pagherà 25 milioni di euro più 4 di bonus ai turchi del Trabzonspor (ai quali verrà riconosciuto il 10% sull'eventuale futura rivendita del calciatore). Cresciuto in patria nella JMG Academy di Abidjan, nel 2024 Oulai si è trasferito in Francia al Bastia, da dove è stato poi prelevato nel 2025 dal Trabzonspor. Per lui 13 le presenze con la nazionale della Costa d'Avorio.

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