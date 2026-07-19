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Fiorentina scatenata: ufficiale il colpo Oulai dal Trabzonspor 

Il club viola ha ingaggiato il nazionale della Costa D'Avorio che nell'ultima stagione ha vinto la Coppa di Turchia
2 min
TagsFiorentinaOulai

Fiorentina scatenata. Dopo Dragusin e Atta, Paratici ha chiuso l'affare Oulai a titolo definitivo. Si tratta di un'operazione importante, da quasi 30 milioni di euro per il club viola, che per acquistare il cartellino di Oulai pagherà 25 milioni di euro più 4 di bonus ai turchi del Trabzonspor (ai quali verrà riconosciuto il 10% sull'eventuale futura rivendita del calciatore). Oulai è molto giovane (classe 2006): la Fiorentina è convinta di aver intercettato un talento pusissimo.  

Il comunicato sull'affare Oulai

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu.Oulai, nato a Yopougon (Costa D'Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite", si legge sul sito ufficiale della Fiorentina. 

 

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