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Kean si avvicina al Como, la Fiorentina risponde e si scatena: prima Alajbegovic, poi Cancellieri o Volpato. E Lang...© APS

Kean si avvicina al Como, la Fiorentina risponde e si scatena: prima Alajbegovic, poi Cancellieri o Volpato. E Lang...

Paratici scatenato sul mercato: tra uscite e entrate continua la sua rivoluzione viola
Niccolò Santi
3 min

La posizione di Moise Kean è tutt'altro che solida. Il centravanti della Fiorentina ha riscosso l'apprezzamento del Como, che negli ultimi giorni ha contatto il procuratore Alessandro Lucci per informarsi sulla sua situazione. L'antifona è chiara: per una cifra congrua - e quindi vicina ai 40 milioni di euro - si può trattare. A latere c'è anche la questione Roberto Piccoli, giocatore difficilmente collocabile ma per il quale non è pensabile una minusvalenza visto quanto era costato soltanto un’estate fa (25 milioni più bonus).

Alajbegovic, l'Atalanta tentenna e la Viola è pronta all'assalto

La Fiorentina continua a monitorare la situazione di Kerim Alajbegovic per cui l'Atalanta non ha ancora spinto sull'acceleratore. I nerazzurri sono disposti a spendere 22 milioni di euro per acquistare l'attaccante del Bayer Leverkusen, ma la controparte ne chiede 30. Non una distanza da poco. Sebbene il classe 2007 abbia un'intesa di massima coi bergamaschi, la sua famiglia si sta cautelando intensificando i contatti con altri club. La dirigenza viola, che ha la necessità di consegnare al tecnico Fabio Grosso un esterno offensivo entro breve, attende incuriosita. Il giocatore bosniaco chiederebbe un ingaggio di poco al di sotto dei 2 milioni netti a stagione: tanto, ma alla portata.

Cancellieri e Volpato, occasioni di mercato

Nel frattempo Paratici non perde di vista gli altri obiettivi, come Matteo Cancellieri della Lazio. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza il prossimo anno e rappresenterebbe, pertanto, la classica occasione di mercato. La Fiorentina ne ha parlato recentemente coi suoi agenti. Sempre d'attualità Cristian Volpato del Sassuolo. Il suo gradimento per la maglia viola è ben noto, così come le pretese economiche del Sassuolo che è bottega cara. Servirebbero 15-20 milioni per il ventiduenne. Più defilato Johan Bakayoko, che il Lipsia vuole valutare in ritiro assieme ai compagni di squadra. E in ogni caso il suo cartellino costerebbe non meno di 20 milioni. Pure Noa Lang del Napoli resta un sogno da seguire.

Fortini ai saluti, lo aspetta il Torino

Victor Valdepenas, in ritiro col Real Madrid di José Mourinho, non è in bilico. Il classe 2007 è già stato bloccato dalla Fiorentina, per la quale l’ideale sarebbe portarlo con sé in Inghilterra. Più verosimilmente che arrivi per l'amichevole d'inizio agosto tra viola e blancos. Nel frattempo Joao Mario era ed è un obiettivo di Paratici, che ha parlato con la Juventus ma che dovrà prima liberare la fascia destra. Potrebbe partire Niccolò Fortini, su cui c'è il Torino. Il contratto dell'ex Juve Stabia scadrà a giugno del 2027, la richiesta è di 10 milioni. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi significativi, che potrebbero innescare l'effetto domino.

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