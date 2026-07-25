Fiorentina, arriva Joao Mario: prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina si fa sotto per Joao Mario . Il terzino della Juventus è stato bloccato dai viola, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con Carnevali e Massara per raggiungere un'intesa di massima. Il portoghese conta di trasferirsi a Firenze nei prossimi giorni in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 9 milioni di euro . Il club bianconero lo ha messo ai margini del progetto nonostante il contratto in scadenza nel 2030, dandogli mandato di cercarsi una sistemazione, e lui ha già accettato la proposta della Fiorentina. Le parti sono al lavoro per chiudere l'operazione in settimana. Per Joao Mario è pronto un contratto di un anno più quattro . Il classe 2000 spera di iniziare un’avventura che lo veda protagonista e che gli permetta di scendere in campo con più continuità rispetto alle stagioni trascorse alla Juve e al Bologna, dove ha totalizzato rispettivamente 13 e 15 presenze.

Parallelamente la Fiorentina sta provando ad alleggerire le fasce , non a caso Luis Balbo è stato venduto a titolo definitivo allo Sturm Graz . Operazione da 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita a favore dei viola . Le cessioni saranno decisive per la fumata bianca di Joao Mario. Gli agenti di Dodo si stanno occupando di trovare un nuovo club al proprio assistito. Così come Niccolò Fortini è richiesto dal Torino , che non ha ancora affondato il colpo per via delle pretese economiche considerate alte del ds Fabio Paratici , il quale valuta l'ex Juve Stabia circa 10 milioni. A proposito di esuberi, Matias Moreno e Simon Sohm non sono stati convocati per la tournée in Inghilterra. Per il primo c’è un accordo col Wrexham sulla base di 8,5 milioni più 50% sulla futura rivendita . Manca il sì del difensore, sondato anche da Monza , Getafe ed Espanyol . Sul secondo, invece, occhio a Sassuolo e Venezia .

Intrigo Kean

Dagli ambienti viola filtra sempre più incertezza sul futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta cercando una soluzione per il centravanti piemontese assieme ai suoi procuratori, che nei giorni scorsi sono stati contattati dal Como. Una chiacchierata a titolo informativo e niente più, almeno per il momento. Questo non toglie che i lariani, grandi estimatori del classe 2000, possano tornare alla carica più avanti e magari con un’offerta concreta. L’operazione si farebbe per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I viola hanno individuato in Mateo Pellegrino un potenziale sostituto di Kean. Per l’attaccante del Parma servirebbero 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio non sarebbe un grosso problema visto che l'argentino guadagna 500 mila euro netti a stagione.

Capitolo esterno

Dopodiché la Fiorentina dovrà pensare all’esterno offensivo. La società viola pensava di accoglierne uno in questi ultimi giorni, ma è stato più difficile del previsto per via dei costi del mercato e degli investimenti onerosi già fatti per centrocampo e difesa. Ad oggi tra le piste più verosimili c’è Luca Koleosho del Burnley, sennonché gli inglesi non hanno ancora sciolto le riserve (il classe 2004 sarebbe molto interessato a vestire la maglia viola). Sempre da tenere d’occhio la situazione di Matteo Cancellieri della Lazio: il ventiquattrenne nato a Roma è in scadenza di contratto coi biancocelesti e potrebbe rappresentare un’occasione a buon prezzo. D’attualità pure Noa Lang del Napoli, ammesso che i partenopei decidano di lasciarlo partire. La Fiorentina si guarda intorno e prepara l’offensiva.