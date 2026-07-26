La Fiorentina pensa alle cessioni: Kean e Dodo in attesa di una soluzione. E Joao Mario…

Il prossimo acquisto della Fiorentina sarà con ogni probabilità il portoghese Joao Mario, per il cui arrivo in prestito i viola sono già d’accordo con la Juventus. La formula prevederebbe un diritto di riscatto dal costo di circa 9 milioni. Le parti contano di annunciare la definizione del trasferimento già nei prossimi giorni. Il giocatore ha accettato di buon grado la proposta della Fiorentina, anche perché è stato informato subito che non sarebbe rientrato nei piani di Luciano Spalletti. In più il progetto della società viola lo intriga, quindi la fumata bianca è vicina. Pronto un contratto di un anno più quattro in caso di riscatto. Fabio Grosso avrà presto a disposizione un nuovo elemento da alternare nelle rotazioni sulla fascia destra.

Fiorentina Fiorentina, non bastano Atta e Piccoli: Grosso battuto 3-2 in amichevole dal Qpr Dodo aspetta novità dagli agenti, la Fiorentina vuole 15 milioni In tutto ciò il club viola dovrà sfoltire proprio il settore di esterni in grado di giocare a destra, che ad oggi include Dodo, Jimenez e Fortini. Dodo sta aspettando novità dai sui agenti, che lavorano da settimane per trovargli una sistemazione. La richiesta della Fiorentina non è banale: 15 milioni di euro per il brasiliano che ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Se poi non si dovesse verificare la sua cessione - scenario estremo - scatterebbe il rinnovo: una sorta di gentlemen agreement per disinnescare eventuali e spiacevoli tensioni reciproche.

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