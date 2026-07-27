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Fiorentina, Mourinho sblocca Valdepenas: colpo da 8 milioni

La Viola si conferma regina del mercato estivo: ai Blancos il 50% sulla rivendita e diritto di recompra
Francesco Gensini
4 min
TagsFiorentinaValdepenas

È una settimana Real per la Fiorentina e non solo perché terminerà con la prestigiosa amichevole contro i “Blancos” di Mourinho (sabato 1 agosto a Klagenfurt): c’è l’arrivo di Valdepenas proprio dal club di Madrid, già concordato tra i club con la “formula Nico Paz” e rimasto finora sempre vincolato al via libera del tecnico portoghese, però adesso le esigenze coincidono. Quelle della Fiorentina che ha sempre chiesto agli spagnoli di accelerare la decisione per evitare pericolose interferenze di altre società ugualmente interessate, quelle del Real Madrid di cederlo monetizzando: Mou ha dato il via libera. L’esterno sinistro classe 2006 entrerà al Viola Park e la Fiorentina luciderà un altro po’ la corona di regina di questo mercato estivo in cui continua ad essere l’unica attiva. Molto attiva. 

Competitività 

Vieri, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai e Valdepenas: rinforzi ad ampio respiro e senza confini, dal Sudamerica alla parte più orientale d’Europa passando per il continente africano in una ricerca che corrispondesse a criteri precisi. Qualità, gioventù, prospettiva e, soprattutto, funzionali alla costruzione di una squadra “competitiva e durata”, manifesto non solo metaforico che campeggia all’interno del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Ricordando quale sottolineatura non banale che all’appello manca ancora l’esterno offensivo, anzi gli esterni offensivi, in quella che sembrava una priorità poi scavalcata dalla frenetica caccia all’obiettivo da parte di Paratici: e, siccome almeno uno dei tre da prendere si prevede sia un altro arrivo ad effetto, sarà difficile togliere lo scettro alla Fiorentina nel mese che manca al termine delle trattative. Comunque sia, non è ciò che conta, mentre lo è il manifesto sopra ricordato.

Viola giovane

Che a brevissimo si aggiornerà passando aggiungendo Victor Valdepenas (20 anni) a fare compagnia a Vieri (21), Dragusin (24), Atta (23), Jimenez (21) e Oulai (20): la Fiorentina lo pagherà otto milioni per garantirselo a titolo definitivo, ma il Real Madrid si terrà il 50 per cento sulla futura rivendita del calciatore, inserendo inoltre nell’accordo la cosiddetta “recompra” del suo “gioiello” - valida per le prossime tre stagioni - a una cifra compresa tra i dieci e i dodici milioni, ed ecco confezionato l’affare in stile Nico Paz. Per il terzino sinistro (gran struttura atletica e per questo può giocare anche centrale, così non servirà un quarto elemento per completare le coppie nel mezzo se Comuzzo dovesse andare via in prestito) è pronto un quinquennale.

Joao Mario

Ma la settimana Real non sarà tale solo (si fa per dire) per Valdepenas nuovo calciatore di Grosso in arrivo da Madrid e sesto acquisto di un’estate che sta diventando clamorosa in casa viola: da oggi ogni giorno potrebbe essere quello giusto per trasferire Joao Mario (26 anni) dalla Juventus a Firenze, altro innesto per assicurare spinta e corsa sulla fascia. Sempre in attesa dell’esterno d’attacco: prepariamoci alla sorpresa, prepariamoci al nuovo colpo.

 

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