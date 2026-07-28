Thorstvedt vuole la Fiorentina. Kean in bilico

La Fiorentina ha riaperto i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt . La verità è che le parti non si erano mai perse di vista e, per quanto i viola abbiano definito altre operazioni onerose in mediana, hanno continuato a lavorare sul fronte Thorstvedt nell’ottica di limare le distanze. La volontà di Fabio Paratici è di portare a casa il centrocampista norvegese, motivo per cui nei prossimi giorni il ds proverà a spingere sull’acceleratore. Il Sassuolo chiede almeno 15 milioni di euro ma sa bene che il giocatore vuole andarsene , quindi si sta convincendo ad accettare una contropartita tecnica per abbassare la pretesa economica. Il preferito è Marco Brescianini : sarebbe perfetto perché la Fiorentina ha anche bisogno di sfoltire la mediana.

Nel frattempo Moise Kean ha riscosso il gradimento del Lipsia , che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Anche se il Como continua più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000: in particolare Cesc Fabregas lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. I lariani riflettono e preparano l’offensiva per il centravanti viola, il cui cartellino costa 40 milioni di euro raggiungili, perché no, pure coi bonus. Sono ore calde su questo fronte.

Le alternative

La Fiorentina non si farebbe trovare impreparata nel caso in cui Kean dovesse partire. Tra i nomi in ballo c’è Mateo Pellegrino, che ha un contratto con il Parma valido fino al giugno del 2030. L’argentino rappresenterebbe il profilo ideale, ma i ducali stanno alzando il tiro e questo complica le cose. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che il ventiquattrenne guadagna una cifra vicina ai 500 mila euro a stagione (al netto dei bonus). Altro giocatore monitorato è Andrea Pinamonti del Sassuolo, per il quale servirebbero almeno 15 milioni. La società viola si guarda intorno alla ricerca dell’occasione più conveniente e soprattutto funzionale ai principi tattici di Fabio Grosso.

Gli esterni

Più passa il tempo e più Kerim Alajbegović assume i tratti del sogno. La richiesta del Bayer Leverkusen da circa 35 milioni è oggettivamente troppo alta, e sebbene la famiglia del calciatore continui a tenere aperti i contatti con diverse squadre, tra cui la Fiorentina, i profili verosimili sono altri. Vedi Matteo Cancellieri della Lazio, oppure Luca Koleosho del Burnley. Il Lipsia si sta prendendo del tempo per valutare Johan Bakayoko, mentre il Napoli deciderà più avanti che cosa fare con Noa Lang. Infine Matias Moreno è in trattativa col Venezia: i viola chiedono almeno 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita. I lagunari ci stanno provando anche per Simon Sohm.