Fiorentina, arriva Valdepenas: i dettagli dell'accordo con il Real Madrid
Tutto pronto per l'arrivo di Victor Valdepenas alla Fiorentina. Da tempo il club aveva trovato l'accordo con il Real Madrid e con il giocatore, ma finora era stato trattenuto da José Mourinho per la prima parte del ritiro estivo dei Blancos. Ora che sono arrivati i rinforzi a Madrid, il difensore classe 2006 è stato lasciato partire ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i viola. In serata è atteso in città, mentre le visite mediche sono in programma per giovedì.
Valdepenas alla Fiorentina, le cifre
La Fiorentina si è assicurata le prestazioni del giocatore per 8 milioni di euro. Il Real Madrid avrà diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore, oltre a una possibilità di controriscatto tra i 10 e i 12 milioni di euro valida per i prossimi tre anni. Madrileno di nascita, è passato prima dal vivaio del Rayo Vallecano e dal 2018 a quello del Real Madrid.
Ha esordito nel campionato spagnolo nella scorsa stagione da titolare con Xabi Alonso in panchina. Nella scorsa stagione è stato un pilastro della seconda squadra dei Blancos, con 30 presenze, due gol e un assist nel terzo livello del calcio spagnolo.