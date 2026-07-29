Tutto pronto per l'arrivo di Victor Valdepenas alla Fiorentina. Da tempo il club aveva trovato l'accordo con il Real Madrid e con il giocatore, ma finora era stato trattenuto da José Mourinho per la prima parte del ritiro estivo dei Blancos. Ora che sono arrivati i rinforzi a Madrid, il difensore classe 2006 è stato lasciato partire ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i viola. In serata è atteso in città, mentre le visite mediche sono in programma per giovedì.