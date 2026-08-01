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Mastantuono chiede al Real di partire: la Fiorentina in pole

Da Madrid arrivano segnali: «Vado in Italia» ha detto a Mou. Avance Viola. Paratici dovrà anche battere la concorrenza di Milan e Napoli
Niccolò Santi
7 min
TagsMastantuonoFiorentinaCalciomercato

La Fiorentina segue con attenzione le vicende legate al futuro di Franco Mastantuono, attaccante del Real Madrid. Il classe 2007, che è stato escluso dalla lista dei convocati dell'amichevole di oggi contro i viola, sta riflettendo approfonditamente sul da farsi e a tal proposito ha già fatto sapere a José Mourinho di preferire una destinazione in particolare: «Vado in Italia» è ciò che ha detto all’allenatore dei blancos, scartando pertanto qualsiasi altro campionato diverso dalla Serie A. Il che potrebbe rivelarsi un elemento determinante nell’ottica di vederlo giocare a Firenze nella prossima stagione.

Fiorentina, concorrenza agguerrita per Mastantuono

Tuttavia la Fiorentina non è l’unica pretendente a Mastantuono. Per l’argentino, in Italia, si sono fatti avanti anche Milan e Napoli, quindi sarà decisiva la volontà del ragazzo. Che da parte sua gradirebbe partecipare alle coppe europee, ma che d’altra parte potrebbe essere convinto dalla capacità di persuasione di Fabio Paratici e dal progetto che gli dovesse essere prospettato. Il concetto è che la dirigenza viola non intende mettere pressioni al calciatore, il quale dovrà prendere una decisione molto importante per la propria carriera. I contatti tra le parti sono reali e costanti.
Le merengues hanno certificato la volontà di salutare Mastantuono estromettendolo dalla sfida di oggi. Il River Plate è già stato informato di non essere un’opzione, al contrario la Fiorentina rappresenterebbe uno scenario verosimile. Il Real sarebbe favorevole a trattare coi viola il prestito con diritto di riscatto del giocatore, inserendo una recompra nell’affare. Ecco perché la palla passa esclusivamente a Mastantuono, che dovrà comunicare la sua preferenza. Paratici e Goretti ci sperano ma tengono i piedi per terra, consci della complessità dell’operazione per il talento di Azul

Fiorentina, le alternative e Mastantuono 

Questo non toglie che la Fiorentina stia valutando più fronti, anche perché serviranno tre-quattro esterni. Negli ultimi giorni è stato fatto un tentativo per il portoghese Carlos Forbs, ventiduenne del Club Brugge che però ha escluso l’Italia come destinazione. E allora resta d’attualità il nome di Matteo Cancellieri della Lazio, fondamentalmente perché rappresenterebbe un’occasione a buon prezzo considerando che il suo contratto coi biancocelesti scadrà a giugno 2027. Da capire le intenzioni del Napoli su Noa Lang e quelle del Lipsia su Johan Bakayoko, ancora sotto osservazione.  

Calciomercato Fiorentina, il punto sulle uscite 

In tutto questo la Fiorentina dovrà sfoltire le corsie esterne, un po' per ragioni numeriche e un po' questioni tattiche. Albert Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso, così come non lo è Riccardo Sottil. Per quest’ultimo non sono arrivate offerte, né si registrano sondaggi da parte di nessuno.

Per l’islandese c’era stato un approccio dell’Atalanta, la quale si è poi defilata al pari della Juventus. Più facile che il classe 1997 trovi terreno fertile in Premier League, da cui si erano fatti avanti Bournemouth e Aston Villa, oppure in Ligue 1, dove aveva riscosso l’apprezzamento del Marsiglia.

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