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Fiorentina, c’è Pellegrino se Kean sarà ceduto

Calciomercato sempre molto vivace in casa Viola con un possibile avvicendamento in attacco: i dettagli
Niccolò Santi
3 min
TagsFiorentinaPellegrinoKean

Tiene banco il futuro di Moise Kean, e non potrebbe essere altrimenti visto che il classe 2000 è entrato nelle mire del Como (e non solo). La Fiorentina fiuta la possibilità di liberarsi del suo ingaggio pesante - da 4,5 milioni netti a stagione - e di incassare una cifra onerosa dalla sua eventuale cessione. La base di partenza resta 40 milioni di euro. Cesc Fabregas è un grande estimatore di Kean, tanto che potrebbe chiedere alla società lariana di formulare nei prossimi giorni un’offerta concreta. Ecco perché i viola vedono in Mateo Pellegrino del Parma il sostituto ideale dell’ex Juventus, ma esclusivamente in caso di partenza.

Fiorentina, il punto sul mercato in uscita

Parallelamente Paratici e Goretti si stanno muovendo per cercare una sistemazione ad alcuni giocatori considerati esuberi. Su Simon Sohm c’è il Venezia, che sta spingendo per portarlo a casa in prestito con diritto di riscatto. I dialoghi sono costanti. Nicolas Valentini ha invece rifiutato il Gremio.

C’era una bozza d’intesa tra la Fiorentina e i brasiliani per la cessione a titolo definitivo del difensore a circa 3,5 milioni. Niente da fare, l'ex Verona vuole rimanere in Europa. Infine Marco Brescianini piace al Sassuolo: il classe 2000 rientrerebbe nell’operazione Kristian Thorstvedt se prendesse quota a breve.

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