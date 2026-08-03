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Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Joao Mario dalla Juve: la formula e i dettagli

Formalizzato il passaggio dell'esterno portoghese a Firenze: il comunicato e le prime parole del calciatore
3 min
TagsFiorentinaJuventusjoao mario

Nel primo pomeriggio era arrivato a Firenze per svolgere le visite, ora il suo trasferimento alla Fiorentina è ufficiale. Joao Mario è un nuovo giocatore viola e arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

Joao Mario alla Fiorentina: è ufficiale

Questo, infatti, il comunicato fatto circolare dal clun toscano: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C. Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".

Fiorentina, le prime parole di Joao Mario

Queste, invece, le prime parole dell'esterno portoghese da calciatore della Fiorentina: "Non vedo l'ora di indossare la maglia viola sul campo. Qui strutture incredibili, la storia del club e io ci metterò la voglia di migliorarmi e crescere con i nuovi compagni".

 

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