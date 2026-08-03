La Fiorentina cambia strategia: ora vuole tenere Kean. Non verranno accettate offerte
La Fiorentina sceglie la linea della continuità e chiude le porte a una possibile cessione di Moise Kean. Nonostante le indiscrezioni di mercato che lo accostavano ad altri club, tra cui il Como, la società viola ha fatto sapere in serata di non essere disposta ad ascoltare offerte per il proprio attaccante.
La Fiorentina blinda Kean
Il club intende infatti ripartire con forza dal centravanti azzurro, classe 2000, che ha già dato segnali incoraggianti andando in rete nella recente amichevole contro il Real Madrid giocata in Austria. Questa presa di posizione spazza via anche le voci sui possibili sostituti in attacco, come Pellegrino del Parma, la cui pista viene così accantonata.
Ora gli obiettivi sono almeno due esterni offensivi
Con la riconferma dell'ex Juve e dopo aver formalizzato l'arrivo di Joao Mario, l'attenzione della dirigenza guidata dal direttore sportivo Fabio Paratici si sposta ora sul mercato in entrata. L'obiettivo prioritario diventa la ricerca di almeno due esterni d'attacco capaci di integrarsi al meglio nel 4-3-3 del tecnico Fabio Grosso.