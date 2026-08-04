“Mastantuono-Fiorentina, ci siamo: l'argentino ha detto sì”

La Fiorentina è vicinissima a chiudere uno dei colpi più interessanti del mercato estivo. Franco Mastantuono è ormai a un passo dal trasferimento in viola: il talento argentino ha già dato il proprio assenso al progetto del club toscano e ora manca soltanto la definizione degli ultimi dettagli tra Fiorentina e Real Madrid. Secondo quanto Marca l'intesa è ormai alle battute finali. Dopo aver ricevuto il via libera del giocatore, i due club stanno lavorando agli ultimi aspetti dell'accordo per il trasferimento in prestito, un'operazione che appare ormai imminente.

Fiorentina, arriva Mastantuono: non si è allenato

A convincere definitivamente Mastantuono è stato il progetto tecnico illustrato dalla Fiorentina. L'argentino ha parlato direttamente con l'allenatore Grosso e con il ds Fabio Paratici, ricevendo rassicurazioni sul ruolo che avrebbe nella nuova squadra. Il club viola gli garantirebbe infatti ciò che il Real Madrid, almeno nell'immediato, non può offrirgli: continuità di impiego, tanti minuti in campo e la possibilità di essere protagonista in una stagione importante anche sul palcoscenico europeo. I segnali di un addio erano già evidenti negli ultimi allenamenti del Real Madrid. Anche nella seduta odierna a Valdebebas Mastantuono non ha lavorato con il resto del gruppo, limitandosi a un programma personalizzato in palestra. Non si tratta di un problema fisico, ma di una scelta legata al mercato: il club spagnolo sta evitando rischi mentre vengono definiti gli ultimi dettagli della trattativa con la Fiorentina.