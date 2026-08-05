Fiorentina, finalmente Mastantuono: è fatta per il fantasista argentino

Rischiava di diventare la classica telenovela estiva, destinata a protrarsi per settimane, invece è finalmente fatta per l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina . Dopo qualche settimana di tira e molla, il club viola, il Real Madrid e il giocatore trovano la quadra: il fantasista argentino sbarcherà in Serie A per indossare la maglia gigliata.

Prestito secco e ingaggio condiviso

Alla fine la formula concordata con i blancos sarà quella del prestito secco, con l'ingaggio del classe 2007 che sarà coperto dal Real e in parte dalla Fiorentina. Un accordo che ha trovato anche la disponibilità del ragazzo di Azul, che la Viola cercherà di portare in Italia già questa sera. Dopo le visite mediche di rito, arriverà la firma sul contratto per un anno, con Mastantuono che a fine stagione farà ritorno a Madrid.