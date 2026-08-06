Mastantuono, il predestinato che infiamma Firenze: a 11 anni poteva diventare un tennista!

L’estate scorsa, di questi tempi, i tifosi del Real Madrid attendevano impazienti il 14 di agosto per poter finalmente accogliere il baby fenomeno argentino Franco Mastantuono, che quel giorno avrebbe compiuto la maggiore età e avrebbe, così, potuto mettersi agli ordini di Xabi Alonso. Tante, troppe le pressioni sul ragazzino di Azul, 75mila abitanti a 300km da Buenos Aires, che fin dal primo giorno ha dovuto convivere col peso dei 63,2 milioni di euro complessivi sacrificati dalla Casa Blanca per strapparlo al River Plate, che ne fanno il calciatore più costoso mai uscito dal campionato argentino, e con la responsabilità di doversi imporre come l’anti Yamal, con cui condivide l’anno di nascita. E dire che l’inizio è stato piuttosto incoraggiante, poi, però, le cose si sono terribilmente complicate, complice anche un’inopportuna pubalgia.