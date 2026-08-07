Mastantuono alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato del club viola

Fiorentina, ecco Mastantuono: l'ufficialità e il comunicato

Questo il comunicato del club: "Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".

"Giorno speciale, entusiasta di giocare per un club così grande"

Dopo la nota ufficiale del club, Mastantuono ha parlato anche ai microfoni della Fiorentina: "Sono molto emozionato. Oggi è un giorno speciale per me, avevo molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. La Fiorentina ha tanta storia ed ero molto entusiasta di giocare per un club così grande. Viola Park? Incredibile, un campo d'allenamento molto bello, le persone sono molto gentili e questo ti fa stare bene". L'argentino ha anche conosciuto alcuni dei compagni: "Ho avuto l'occasione di conoscere alcuni dei compagni e di salutarli. Sono stati tutti molto gentili. Ho parlato con il mister, mi ha accolto nel migliore dei modi e spero di potermi allenare presto per giocare. Le mie caratteristiche principali sono offensive, arrivo spesso nell'area avversaria. Mi piacerebbe migliorare il lato difensivo, e so che qui in Italia ci si lavora molto. Ho parlato con diversi argentini che hanno giocato con la Fiorentina e mi hanno parlato molto bene del club. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato, devono sapere che hanno un giocatore che combatterà per gli obiettivi".