Paratici non si ferma più: assalto della Fiorentina a Pellegrino 

Il mercato delle cessioni sembra sbloccarsi anche per la Fiorentina: nelle ultime ore si è delineata l'uscita di Roberto Piccoli, direzione Bologna. Uscita che implica un'entrata, perché Fabio Grosso ha bisogno di un altro attaccante nel ruolo di vice-Kean e forse qualcosa di più.

Calciomercato Fiorentina Mastantuono arriva a Firenze: il primo saluto e l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina Guarda la gallery Scambio di punte: piace Pellegrino del Parma Perché Mateo Pellegrino, 25 anni, attaccante del Parma, in questo momento può rappresentare qualcosa di più di un semplice rimpiazzo di Kmb. L'argentino è da tempo nella lista di Fabio Paratici ma anche di Grosso, che ne apprezza le qualità fisiche e il lavoro sporco che fa per la squadra: l'operazione si potrebbe concludere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (in tutto, attorno ai 17-18 milioni). Una trattativa legata alla cessione di Piccoli: l'impressione è che manchi poco all'intesa tra Fiorentina e Bologna, con gli emiliani che potrebbero riuscire ad accontentare il club di Commisso nella richiesta (18 milioni di euro) e nella formula (titolo definitivo o comunque prestito con obbligo). Nonostante il buon precampionato, Piccoli non è mai stato incedibile e, reduce da una stagione disastrosa, la possibilità di venderlo senza produrre una minusvalenza sanguinosa - un anno fa era stato pagato 25 milioni - è un'occasione imperdibile per i viola. Fuori Piccoli, dentro Pellegrino quindi. O al massimo un'altra 'P', quella di Pinamonti, il numero due nella lista di Paratici per il ruolo di secondo centravanti, col Sassuolo che ha necessità di cederlo e per lui chiede circa 15 milioni.