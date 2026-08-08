Paratici non si ferma più: assalto della Fiorentina a Pellegrino
Il mercato delle cessioni sembra sbloccarsi anche per la Fiorentina: nelle ultime ore si è delineata l'uscita di Roberto Piccoli, direzione Bologna. Uscita che implica un'entrata, perché Fabio Grosso ha bisogno di un altro attaccante nel ruolo di vice-Kean e forse qualcosa di più.
Scambio di punte: piace Pellegrino del Parma
Perché Mateo Pellegrino, 25 anni, attaccante del Parma, in questo momento può rappresentare qualcosa di più di un semplice rimpiazzo di Kmb. L'argentino è da tempo nella lista di Fabio Paratici ma anche di Grosso, che ne apprezza le qualità fisiche e il lavoro sporco che fa per la squadra: l'operazione si potrebbe concludere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (in tutto, attorno ai 17-18 milioni). Una trattativa legata alla cessione di Piccoli: l'impressione è che manchi poco all'intesa tra Fiorentina e Bologna, con gli emiliani che potrebbero riuscire ad accontentare il club di Commisso nella richiesta (18 milioni di euro) e nella formula (titolo definitivo o comunque prestito con obbligo). Nonostante il buon precampionato, Piccoli non è mai stato incedibile e, reduce da una stagione disastrosa, la possibilità di venderlo senza produrre una minusvalenza sanguinosa - un anno fa era stato pagato 25 milioni - è un'occasione imperdibile per i viola. Fuori Piccoli, dentro Pellegrino quindi. O al massimo un'altra 'P', quella di Pinamonti, il numero due nella lista di Paratici per il ruolo di secondo centravanti, col Sassuolo che ha necessità di cederlo e per lui chiede circa 15 milioni.
L'ultimo tassello della Fiorentina
Movimenti di assestamento, esce uno, entra uno, perché i ruoli in rosa in questo momento sono quasi tutti coperti. Certo, mancherebbe qualcuno in basso a sinistra come vice-Valdepenas, ma l'impressione è che lì Grosso possa adattare all'occorrenza uno tra Joao Mario e Jimenez.
Rimane ancora un una falla da tappare, sempre lì a sinistra ma davanti. Manca infatti il terzo tenore per completare un attacco che per 2/3 fa comunque sognare i tifosi (Mastantuono-Kean- e poi?). Per questo servirà un nome all'altezza: Paratici ci sta lavorando, occhio in tal senso alla pista Bakayoko, anche se il ds ha dimostrato di non difettare di vista periferica e avere gli occhi su più fronti. Per questo la Fiorentina monitora la situazione di Manor Solomon, in uscita dal Tottenham e rimasto a piedi dopo l'interruzione dell'operazione che l'avrebbe dovuto portare al West Ham, con l'israeliano che tornerebbe volentieri a Firenze.
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