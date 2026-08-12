Pellegrino dice sì: la Fiorentina ora cerca l’intesa con il Parma

Otto acquisti già in bacheca al Viola Park che presto diventeranno nove: da ieri c’è l’accordo completo con Mateo Pellegrino, a cui la Fiorentina aveva pensato subito addirittura per farne il dopo-Kean e non il vice-Kean nei giorni in cui il mercato avrebbe potuto portare via l’ex Juventus da Firenze, e questo dà l’esatta dimensione del nuovo arrivo. Adesso, se lo stesso mercato non proporrà scenari inattesi e mai da escludere (ma la maglia numero 9 scelta ieri da Moise è un segnale preciso), arriva sì come vice-Kean, però nell’ottica di un investimento voluto e cercato che guarda oltre il presente: contratto fino al 2031 e calciatore argentino pronto a mettersi a disposizione di Fabio Grosso per essere ulteriore risorsa dell’attacco e di tutta la Fiorentina.

Per Pellegrino resta da trovare l'accordo con il Parma C’è l’accordo con il calciatore argentino e ora, cosa non secondaria, serve quello con il Parma che viceversa ancora non c’è, eppure il quadro è abbastanza chiaro da giorni e sorprese impreviste non ci dovrebbero essere, mentre se ci dovessero essere sì che lo sarebbero (in negativo): l’arrivo di Pellegrino a Firenze si concatena ovviamente alla partenza di Piccoli che a sua volta, destinazione Bologna, ha bisogno della cessione di Dallinga da parte dei rossoblù. Un giro chiaramente non semplice con trattative da limare e perfezionare su tre direttrici differenti: quella che più interessa, la Fiorentina vuole si concretizzi con il sì del club ducale al prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate, facili condizioni per una cifra complessiva poco oltre i venti milioni. Che cosa manca? La resistenza del Parma è sulla formula (preferita a titolo definitivo) e sulla valutazione totale dell’attaccante che in Emilia vorrebbero toccasse almeno i venticinque milioni, ma non sono ostacoli insormontabili e veramente ormai a breve ci si aspetta Pellegrino al Viola Park. Per il nono acquisto in casella e nove acquisti sono tanti, però rivoluzione si sapeva che sarebbe stata e rivoluzione è per un taglio netto con il recente passato voluto da Paratici e avallato da Giuseppe Commisso nel supporto economico.