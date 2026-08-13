Fiorentina, ufficiale la cessione di Piccoli al Bologna: il comunicato

Ora è ufficiale: Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Bologna . L'attaccante lascia la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Questo il comunicato dei viola sulla cessione dell'ex Cagliari: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna F.C. 1909".

Piccoli al Bologna, il comunicato

Questo il comunicato del Bologna sull'arrivo di Piccoli: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Piccoli, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Roberto Piccoli è un centravanti completo, capace di abbinare struttura fisica, mobilità e senso del gol, oltre a garantire profondità e partecipazione alla manovra offensiva. Classe 2001, cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, completando il proprio percorso fino ad affacciarsi alla Prima squadra e maturando esperienza in diverse realtà del calcio italiano. Nel corso della sua carriera si distingue per capacità realizzative e continuità di rendimento, consolidandosi come uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni, in particolare nell’anno in doppia cifra a Cagliari, lo portano a imporsi nel massimo campionato, attirando l’attenzione del panorama nazionale. L’approdo in rossoblù rappresenta una nuova tappa importante di una carriera in progressivo crescendo, dopo la sequenza dei prestiti da parte dell’Atalanta, il riscatto dei sardi e l’acquisizione definitiva della Fiorentina".