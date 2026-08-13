Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale

L'attaccante arriva dal Parma a titolo definitivo: nono acquisto annunciato dai viola in questa sessione estiva di calciomercato

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Pubblicato il 13.08.2026, 19:19

FiorentinaPellegrino

La Fiorentina non si ferma più, nono acquisto ufficializzato in questa sessione di calciomercato: Mateo Pellegrino è un nuovo giocatore dei viola. La cessione in prestito con obbligo condizionato di Piccoli al Bologna ha sbloccato l'operazione per l'arrivo dell'argentino alla corte di Fabio Grosso. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Parma e andrà a rinforzare il pacchetto centravanti insieme a Moise Kean

 

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Pellegrino alla Fiorentina, il comunicato

Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol".

 

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