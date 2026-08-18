La Fiorentina piomba su Soulé: contatti in corso con la Roma

FIRENZE - L’inseguimento all’ esterno offensivo da consegnare a Grosso per completare il mercato che finora, nonostante ben nove acquisti non ha prodotto alcuna ala adatta per il 4-3-3 , entra nella sua fase cruciale: il club viola ci sta provando per Matias Soulé . E, già che ci siamo, aggiorniamo il conto inserendo anche Sancho e Njinmah .

Fiorentina su Soulé, ma la Roma spara alto

Con ordine. Adesso non c’è più l’esigenza di chiudere presto e bene: ormai Grosso la squadra l’ha impostata e chi arriverà andrà a garantire una risorsa tecnica e tattica per il sistema di gioco che rimane centrale nel progetto. Soulé, ad esempio, con tutte le difficoltà del caso, a cominciare dalla cifra da cui parte la Roma per sedersi al tavolo a trattare l’argentino: quaranta milioni. Tanti, tantissimi, forse troppi, che possono diventare un muro invalicabile mettendo insieme una certa ritrosia del calciatore a muoversi dalla Capitale e la Fiorentina ovviamente non ha “colpe”. Il contatto c’è stato e si attendono comunque sviluppi per capire se Soulé può diventare un obiettivo.