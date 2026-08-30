Fiorentina, stallo Zirkzee: se salta c’è Beto. Fatta per Njie

Ed ecco l’affondo per Alieu Njie. La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Torino per l’arrivo dell’esterno a titolo definitivo, sulla base di 16 milioni fissi e di 4 variabili in base al raggiungimento o meno di determinati obiettivi (e una clausola per il 10% sulla rivendita in favore dei piemontesi). Oggi le visite mediche. Decisivo il contatto col presidente granata, Urbano Cairo, che nella giornata di ieri ha dato il via libera al passaggio a Firenze. Il classe 2005 dal canto suo aveva già aperto ai viola, che lo hanno cercato insistentemente dal momento in cui è saltato l’affare per Ernest Poku, che all’ultimo ha deciso di andare al Besiktas.