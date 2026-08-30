Fiorentina, stallo Zirkzee: se salta c’è Beto. Fatta per Njie
Ed ecco l’affondo per Alieu Njie. La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Torino per l’arrivo dell’esterno a titolo definitivo, sulla base di 16 milioni fissi e di 4 variabili in base al raggiungimento o meno di determinati obiettivi (e una clausola per il 10% sulla rivendita in favore dei piemontesi). Oggi le visite mediche. Decisivo il contatto col presidente granata, Urbano Cairo, che nella giornata di ieri ha dato il via libera al passaggio a Firenze. Il classe 2005 dal canto suo aveva già aperto ai viola, che lo hanno cercato insistentemente dal momento in cui è saltato l’affare per Ernest Poku, che all’ultimo ha deciso di andare al Besiktas.
Fiorentina, tira e molla per Zirkzee in attesa della Juve
Continua il tira e molla sul fronte Joshua Zirkzee, prima scelta per sostituire Moise Kean che sta aspettando il proprio rimpiazzo per andare al Como. La Fiorentina è al lavoro assieme al procuratore dell’olandese per limare le distanze con il Manchester United. La strategia di Fabio Paratici è quella di alzare il più possibile la posta in palio per convincere la controparte: prestito oneroso a 5-6 milioni con opzione vicina ai 30. Ma c’è da considerare un fatto decisivo, ossia il ruolo della Juventus. Se i bianconeri non lasceranno partire Jonathan David, non punteranno su Zirkzee e spianeranno la strada ai viola.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS