Njie alla Fiorentina è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Torino
Reduce dalla pesante sconfitta al Franchi contro il Frosinone (0-3), la Fiorentina si consola con una nuova operazione di mercato in entrata: è ufficiale l'arrivo dal Torino di Njie. "Sono molto felice ed entusiasta di iniziare a giocare per questa squadra. Mi ha convinto ad accettare la storia del club e il progetto. Non ho mai visto un centro sportivo così bello. Sono onorato di essere qui. Voglio migliorare sempre di più, giorno dopo giorno. Speriamo di fare una buona stagione", le prime parole da giocatore della Viola dell'esterno d'attacco nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale della società.
Njie alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Il comunicato ufficiale con i dettagli dell'operazione: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia".
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