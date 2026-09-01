Fiorentina, in arrivo Pedro Gonçalves per il post Gudmundsson

Il classe 1998 si trasferisce a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo)

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Pubblicato il 01.09.2026, 19:08

Pedro GonçalvesFiorentinaSporting

Svolta a sorpresa sull'asse Firenze-Lisbona nelle battute conclusive della sessione estiva di calciomercato. Chiuso il capitolo Albert Gudmundsson, approdato alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina ha calato il proprio asso per il reparto avanzato chiudendo in tempi record per Pedro Gonçalves.

Fiorentina, in arrivo Pedro Gonçalves dallo Sporting

L’esterno d’attacco portoghese classe 1998, noto a tutti con il soprannome di "Pote", sta completando le pratiche di trasferimento per lasciare lo Sporting e mettere subito a disposizione dei viola le sue qualità tecniche e la sua spiccata attitudine da goleador.

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Le cifre dell'operazione

L’operazione con il club lusitano è stata impostata su una base economica complessiva da 25 milioni di euro: le due società si sono accordate per un prestito oneroso immediato fissato a 2,5 milioni di euro, con il diritto di riscatto stabilito a 22,5 milioni che potrà però trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

 

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