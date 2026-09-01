Fiorentina, in arrivo Pedro Gonçalves per il post Gudmundsson

Svolta a sorpresa sull'asse Firenze-Lisbona nelle battute conclusive della sessione estiva di calciomercato . Chiuso il capitolo Albert Gudmundsson, approdato alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto , la Fiorentina ha calato il proprio asso per il reparto avanzato chiudendo in tempi record per Pedro Gonçalves .

Fiorentina, in arrivo Pedro Gonçalves dallo Sporting

L’esterno d’attacco portoghese classe 1998, noto a tutti con il soprannome di "Pote", sta completando le pratiche di trasferimento per lasciare lo Sporting e mettere subito a disposizione dei viola le sue qualità tecniche e la sua spiccata attitudine da goleador.