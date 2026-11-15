Fiorentina, Hojbjerg e Torreira possibili obiettivi. E c'è il sogno Ederson

FIRENZE - La settimana di sosta ha permesso alla dirigenza viola di fare un nuovo punto di mercato propedeutico alla sessione che aprirà i battenti tra poco più di un mese. Sono già state predisposte alcune priorità : serve prima di tutto un centrocampista che completi numericamente il reparto . Non un giocatore qualunque, ma uno con delle caratteristiche precise. Intanto la personalità. Il club cerca un elemento che aggiunga sicurezza a uno spogliatoio giovane . E poi la predisposizione a recuperare i palloni, capacità di cui un po’ difetta la rosa costruita dal direttore sportivo Fabio Paratici, tanto qualitativa e poco quantitativa .

Hojberg nel mirino della Fiorentina

Tra i nomi più gettonati c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, danese del Marsiglia noto proprio per la sua abilità nell’interdizione. Da capire se il giocatore voglia lasciare i francesi, con cui peraltro ha un contratto fino al 2028, e se allo stesso modo il Marsiglia intenda privarsene a gennaio. Hojbjerg ha trentuno anni e farebbe al caso della Fiorentina sia per le sue caratteristiche tecniche, sia per l’esperienza e il temperamento che porterebbe a Firenze. Arricchirebbe il centrocampo da più punti di vista. Potrebbero servire 10-15 milioni di euro per aggiudicarselo.