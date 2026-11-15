Fiorentina, Hojbjerg e Torreira possibili obiettivi. E c'è il sogno Ederson
FIRENZE - La settimana di sosta ha permesso alla dirigenza viola di fare un nuovo punto di mercato propedeutico alla sessione che aprirà i battenti tra poco più di un mese. Sono già state predisposte alcune priorità: serve prima di tutto un centrocampista che completi numericamente il reparto. Non un giocatore qualunque, ma uno con delle caratteristiche precise. Intanto la personalità. Il club cerca un elemento che aggiunga sicurezza a uno spogliatoio giovane. E poi la predisposizione a recuperare i palloni, capacità di cui un po’ difetta la rosa costruita dal direttore sportivo Fabio Paratici, tanto qualitativa e poco quantitativa.
Hojberg nel mirino della Fiorentina
Tra i nomi più gettonati c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, danese del Marsiglia noto proprio per la sua abilità nell’interdizione. Da capire se il giocatore voglia lasciare i francesi, con cui peraltro ha un contratto fino al 2028, e se allo stesso modo il Marsiglia intenda privarsene a gennaio. Hojbjerg ha trentuno anni e farebbe al caso della Fiorentina sia per le sue caratteristiche tecniche, sia per l’esperienza e il temperamento che porterebbe a Firenze. Arricchirebbe il centrocampo da più punti di vista. Potrebbero servire 10-15 milioni di euro per aggiudicarselo.
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