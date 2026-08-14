Frosinone, visite mediche e firma per Omar Fayed
Omar Fayed è l'ultimo colpo del Frosinone, in ordine cronologico, in questa sessione estiva di mercato. Il difensore classe 2003 arriva dal Fenerbahce, dopo aver concluso la sua esperienza in prestito all'Arouca, formazione portoghese in cui ha collezionato 8 presenze in campionato e 2 in Taça de Portugal (la coppa nazionale).
Frosinone, per Alvini c'è Omar Fayed: il difensore arriva dal Fenerbahce
Visite mediche e firma per Omar Fayed, difensore egiziano originario di Monufia, approdato in Italia nelle ultime ore. Questa mattina, i test a Villa Stuart a Roma, in attesa dell'ufficialità di rito. Massimiliano Alvini accoglie così un nuovo innesto in vista della prima di campionato con la Juventus di Luciano Spalletti. Fayed era in scadenza nel 2027 con il club turco e ora si appresta a diventare un punto fermo della difesa gialloblù, secondo i piani del Frosinone.
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