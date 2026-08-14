Frosinone, visite mediche e firma per Omar Fayed

Omar Fayed è l'ultimo colpo del Frosinone, in ordine cronologico, in questa sessione estiva di mercato. Il difensore classe 2003 arriva dal Fenerbahce, dopo aver concluso la sua esperienza in prestito all'Arouca, formazione portoghese in cui ha collezionato 8 presenze in campionato e 2 in Taça de Portugal (la coppa nazionale).