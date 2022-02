"Lukaku vuole restare al Chelsea e riconquistare Tuchel"

Fare di tutto per tornare indietro, nella squadra dove si è ambientato più facilmente e che ha deciso di lasciare attratto da un’offerta irrinunciabile, oppure lottare per dimostrarsi all’altezza di un contesto che, dal punto di vista tattico e forse non solo, non sembra quello ideale? È questo il dilemma che tormenta Romelu Lukaku da ormai qualche settimana.

Lukaku, l'Inter e un amore mai finito Anzi, forse da qualche mese, se è vero che il ritorno al Chelsea non stesse andando come nei sogni del centravanti belga è chiaro già da prima di Natale, quando l’intervista “bomba” rilasciata da Big Rom a 'Sky Sport' con tanto di scuse ai tifosi dell’Inter per l’addio improvviso nel cuore dell’estate era parte, secondo più fonti, di una sorta di strategia per sondare gli umori di tifosi e società in vista di un clamoroso ritorno, reso però molto difficile dai contorni economici del potenziale affare.

Dietrofront Lukaku: niente addio al Chelsea? Negli ultimi giorni il caso è deflagrato dopo l’ammissione del tecnico dei Blues Thomas Tuchel che Lukaku è “fuori dal gioco” della squadra e dalla successiva esclusione dalla formazione titolare in Champions League contro il Lille. Eppure, secondo quanto riportato dal 'Mirror', il colosso belga avrebbe cambiato idea nelle ultime ore, facendo prevalere l’orgoglio di chi non vuole arrendersi al secondo fallimento della carriera al Chelsea alla mozione degli affetti che lo riporterebbe a Milano.