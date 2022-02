"Il Manchester United fa rotta su Rüdiger: sorpassate Real, Psg e le italiane"

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' i Red Devils si sono aggiunti a Paris Saint-Germain e Real Madrid, le due squadre che avrebbero già avviato contatti con i rappresentanti del centrale tedesco, che dallo scorso 1° febbraio può stringere accordi con altri club bypassando il Chelsea, proprio in virtù dell’imminente svincolo. In realtà i campioni d’Europa non hanno ancora rinunciato alla speranza che Rüdiger rinnovi il contratto dopo cinque stagioni ad altissimo rendimento nelle quali il tedesco ha contribuito ad arricchire il palmares dei londinesi con la conquista di una FA Cup, un’Europa League, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, ma da Stamford Bridge hanno già fatto capire all’entourage di Rudiger la necessità di abbassare le richieste d’ingaggio.

Rüdiger, no agli 8 milioni d'ingaggio offerti dal Chelsea

Rüdiger guadagna attualmente poco meno di 6 milioni di euro netti e, complice proprio la scadenza del contratto, chiede un sostanzioso aumento nell’ordine dei 9 milioni netti ed ha appena rifiutato un rilancio del Chelsea di poco inferiore agli 8 milioni. Il Real Madrid è da tempo sul giocatore, ma l’inserimento del Manchester United può spodestare i Blancos, complice la presenza sulla panchina dei Red Devils di Ralf Rangnick, connazionale di Rudiger, e complice la necessità dello United di rinforzare un reparto che quest’anno ha deluso in particolare nel capitano Harry Maguire e in Raphael Varane, stella dello scorso mercato estivo.

Perché Rüdiger sarebbe l'ideale per Inter e Juventus

Anche Inter e Juventus seguono le evoluzioni della situazione, consapevoli che Rüdiger sarebbe il difensore ideale per aprire un nuovo ciclo. In casa nerazzurra c'è da pensare alla possibile partenza di uno tra De Vrij e Skriniar, in quella bianconera all’età avanzata di Bonucci e Chiellini e la non certa permanenza di Matthijs De Ligt. Il tedesco, adattabile ad una difesa a tre come a una linea a quattro, conosce già la Serie A grazie alle due stagioni trascorse alla Roma (2015-2017), ma il nodo-ingaggio rischia di complicare l’eventuale trattativa per le italiane.