Inzaghi: “Risultato che lascia l’amaro in bocca. Si sente un po’ di stanchezza”

E’ un Simone Inzaghi che cerca di mantenere serenità davanti a microfoni e taccuini al termine di Genoa-Inter . “Viviamo un momento in cui gli impegni sono tanti e la squadra deve recuperare forze fisiche e mentali. Ma ci siamo, questa sera avremmo meritato qualcosa in più”.

Inter, Inzaghi: "Ragazzi vincenti, vogliono tornare al successo"

Quindi, a chi gli fa notare un certo nervosismo tra i giocatori nerazzurri, l’ex Lazio risponde: “Sono dei vincenti e non ce la fanno più a non vincere. Il successo ci manca da quattro partite ed è normale che ci sia quella rabbia agonistica. Questi ragazzi hanno vinto uno Scudetto, una Supercoppa. Sanno come si fa e vogliono tornare a farlo al più presto”.

Inzaghi: “Che peccato la traversa di D’Ambrosio…”

Infine, anche una riflessione sull’avversario: “C’è stata grande intensità agonistica, sapevamo di dover affrontare che, nonostante la posizione di classifica infelice, sta attraversando un momento di grande forma fisica. I nostri avversari sono stati bravi e dobbiamo rendere loro il giusto merito. Peccato per quella traversa di D’Ambrosio, con un pizzico di fortuna in più, l’avremmo portata a casa”.