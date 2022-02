"Inter, Lautaro ha deciso il suo futuro"

“Arsenal, pronta super offerta per Martinez”

I londinesi sarebbero disposti a fare una grande offerta pur di assicurarsi la punta dell'Inter Lautaro Martinez. Ma devono scontrarsi con la fermezza dell'argentino, accostato recentemente anche ad altre squadre di Premier League. Lautaro ha firmato un prolungamento dell'accordo con i nerazzurri fino al 2026, ma soprattutto non parrebbe intenzionato a lasciare Milano. Anche di fronte a offerte monstre come quella che ha portato un altro interista, Romelu Lukaku, al Chelsea.

Camano, agente di Lautaro: “E' molto felice all'Inter”

L'Express ha sentito Alejandro Camano, agente del 24enne, che è stato molto chiaro: “Non ci sono problemi, Lautaro Martinez non se ne andrà perché è molto felice all'Inter. Lautaro non pensa a se stesso, pensa solo all'Inter. Vuole aiutare la squadra e rendere felici i tifosi. Vuole che vinca l'Inter, non gli interessa il successo personale. Dobbiamo mantenere la calma perché Lautaro è felice all'Inter ed è contento dei tifosi nerazzurri”. Lautaro Martinez è in astinenza da gol nel 2022, ma il suo procuratore è fiducioso: “Tornerà a segnare, questo è certo”.