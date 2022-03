Vidal "pronostica" la propria prossima squadra: i tifosi dell'Inter s'infuriano

Poco protagonista in campo, tra scarso minutaggio e prestazioni non indimenticabili, ma onnipresente sui social. Tra repliche piccate ai tifosi che lo criticano per il rendimento, ma anche anticipazioni sul proprio futuro. A poche ore dal delicato anticipo di campionato che l’Inter disputerà contro la Salernitana, Arturo Vidal sembra avere ben altre preoccupazioni. E sembra aver già deciso di lasciare nuovamente il calcio italiano.

Vidal, torna l'ipotesi Flamengo: "La mia prossima squadra sarà in Brasile" Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, infatti, l’ex centrocampista della Juventus ha “previsto” un futuro agonistico nientemeno che in Brasile. La bandiera verdeoro è infatti comparsa al termine di un gioco a effetto nel quale il cileno ha fatto scorrere sulla propria testa e sopra alla domanda “Quale sarà la mia prossima squadra?” le foto di diversi vessilli, prima che la “giostra” si arrestasse proprio sui colori del Brasile. Arturo ha poi accompagnato il tutto con un sorriso e il gesto della vittoria.

Inter, quel feeling mai scattato tra Vidal e i tifosi Si tratta di un altro post “criptico”, ma tanto basta per alimentare le voci sul possibile approdo del giocatore al Flamengo nella prossima stagione, dopo che il club rubonegro è già stato accostato più volte a Vidal, il cui contratto con l’Inter scadrà nel prossimo giugno e che, a 35 anni, potrebbe scegliere di avvicinarsi a casa per vivere una delle ultime esperienze della propria carriera. Tanto è bastato, comunque, per provare le reazioni stizzite dei tifosi dell'Inter, delusi dalle prestazioni di Vidal e dal post a poche ore da una gara di campionato.