Onana para le critiche e pensa all'Inter: "Non posso impedire alla gente di parlare"

Il portiere camerunese approderà infatti a Milano a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’ Ajax , club nel quale Onana si è messo in luce anche a livello internazionale nelle ultime cinque stagioni dopo gli inizi nelle giovanili del Barcellona . Ora però sta per arrivare il momento di vivere una nuova esperienza, alla quale André Onana si sta preparando ritrovando minutaggio dopo la lunga assenza causa squalifica per doping.

Ajax, Onana respinge le critiche

Titolare in campionato per la seconda gara consecutiva, come non accadeva da un anno, il portiere ha potuto festeggiare con la squadra il successo per 3-2 sull’RKC Waalwijk, dopo il ko a sorpresa del turno precedente contro i Go Ahead Eagles. Intervistato da Espn al termine del match, Onana, che non scendeva in campo alla "Cruijff Arena" da gennaio 2021, è tornato sulla scelta di lasciare i Lancieri ed è parso impermeabile alle critiche per i gol subiti: “Sono abituato alle critiche, non posso fare niente per impedire che la gente parli, è giusto che dicano quello che vogliono, né io posso incolpare i compagni per i gol subiti. Penso solo ad aiutare la squadra, siamo un gruppo, colpe e meriti sono di tutti. L’importante è che abbiamo vinto, sono contento di essere tornato a giocare in casa”.