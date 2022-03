"Barcellona, c'è anche Lukaku tra le alternative ad Haaland"

Da Ferran Torres ad Aubameyang, colpi del mercato di gennaio, ad Andreas Christensen, primo acquisto per la prossima stagione, arrivato a parametro zero dal Chelsea, passando per Franck Kessie, obiettivo dichiarato e possibile prossimo affare da svincolato, il Barcellona è stata ed è la protagonista assoluta delle trattative in questo primo scorcio di 2022.

Barcellona, Haaland obiettivo numero uno per il mercato estivo La società del presidente Laporta sa però di dover alzare l’asticella degli obiettivi per tornare a sfidare da vicino il Real Madrid e le altre grandi d’Europa, come confermato dal grigio 0-0 contro il Galatasaray nell’andata degli ottavi di Europa League. Così in cima alla lista delle necessità per l’estate secondo il tecnico Xavi c’è l’acquisto di un centravanti di prima fascia. Il nome sarebbe già stato scelto, ma è… condiviso da tutti gli altri top club d’Europa: Erling Haaland.

Da Werner a Schick: le alternative del Barcellona Come riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, in Catalogna non si fanno illusioni circa la possibilità di arrivare al bomber norvegese del Borussia Dortmund, per il quale il Manchester City è attualmente in vantaggio. Ecco allora spuntare una ricca lista di alternative, che comprende anche nomi che interessano il mercato italiano. Oltre a Timo Werner del Chelsea, tuttavia attualmente bloccato a Londra se le sanzioni inflitte ai campioni d’Europa in carica non verranno attenuate, tra gli obiettivi del Barcellona c’è infatti anche l’ex di Roma e Sampdoria Patrik Schick, affermatosi al Bayer Leverkusen. Ma non solo.