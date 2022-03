Vidal: "Dopo l'Inter? Mi piacerebbe giocare e vincere col Flamengo"

Arturo Vidal sta meditando di lasciare l'Europa e tuffarsi nell'ennesima avventura della sua vita calcistica. Il centrocampista cileno dell' Inter ne ha parlato in un'intervista esclusiva a Tnt Sports, anche se non ha specificato se la sua avventura nel Vecchio Continente sia già arrivata al capolinea o ci siano possibilità di vederlo ancora dalle nostre parti. Secondo Tnt Sports, tutto lascerebbe indicare però che la sua carriera in Europa stia volgendo a termine: “Il Re ha già in mente una squadra da questa parte del mondo per quando lascerà il Vecchio Continente”.

Vidal: “Ho molto amore per il Flamengo”

Nell'intervista, il giocatore dell'Inter ammette: “Mi piace molto il Flamengo, ho molto amore per questo club. La maglia che ho mi è stata regalata dal presidente. Questo mi ha riempito il cuore. Ho il sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando succederà ci andrò. Si spera che sia presto, se l'allenatore o la dirigenza mi vogliono ci sarà un colloquio e farò tutto il possibile per andarci”. E ancora: “Il capitolo europeo si può chiudere. Non so se è il momento, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro”. Sembra un chiaro addio alla squadra nerazzurra.

Vidal: “Voglio vincere tutto con il Flamengo”

Ed è un obiettivo ambizioso quello di Vidal: “Vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions in Europa. Se vado in Brasile, è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante”. Sa molto della squadra brasiliana, grazie a un infiltrato di lusso: Mauricio Isla: “Mi ha parlato molto del mondo Flamengo, così come Rafinha e Renato Augusto. Questo mi fa venire voglia di andare. Isla è lì a giocare e a vivere quello che piacerebbe anche a me. L'ho consigliato io Isla: doveva andare lì ed essere importante. Dirigenti del club mi hanno chiesto di lui e io ho dato i miei consigli”. Infine: “Il Flamengo è una squadra competitiva, la migliore del Sudamerica e tutti quelli che giocano lì vorrebbero essere nel Flamengo”.