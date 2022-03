Tutti pazzi per i gioielli del Chelsea: Inter, Juve e Milan su Gallagher

Il dramma sportivo con il quale è alle prese il Chelsea ha già messo in allerta le big del calcio mondiale, pronte ad approfittare del possibile esodo in vista a Stamford Bridge qualora le sanzioni imposte dal governo britannico ai campioni d’Europa in carica dovessero essere confermate.

Chelsea, le sanzioni rischiano di bloccare il mercato I Blues sono attualmente impossibilitati a vendere ed acquistare giocatori e se la situazione non cambierà nel prossimo mercato estivo la società londinese potrà solo riportare alla base i giocatori in prestito, arrendendosi a far partire i giocatori a scadenza di contratto come Anthony Rudiger, al quale sarebbe interessata anche la Juventus, dopo che Andreas Christensen ha già firmato con il Barcellona.

Le grandi d'Europa sognano i gioielli del Chelsea Per il momento, comunque, i gioielli del vivaio sono salvi, compreso quel Conor Gallagher che sta disputando una stagione da protagonista con la maglia del Crystal Palace, club al quale il Chelsea lo ha ceduto all’inizio dell’attuale stagione. Secondo quanto riportato da 'The Sun', tuttavia, diversi top club europei avrebbero messo gli occhi sull’esterno destro difensivo classe 2000, tra i quali anche Inter, Juventus e Milan.