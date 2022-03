"Sergio Gomez, non solo l'Inter: ci pensano anche Ajax e Manchester United"

Sergio Gomez, parte l'asta tra le big d'Europa

Come riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il club campione d’Italia è tra le tre società maggiormente interessate ad acquisire le prestazioni dell’ex canterano del Barcellona, capace di rilanciarsi in Belgio con i biancomalva dopo non essere riuscito a lasciare il segno né con la maglia dei blaugrana, né con quella del Borussia Dortmund e neppure nei due anni trascorsi all’Huesca in prestito dai gialloneri.

Non solo Inter: anche Ajax e Manchester United su Sergio Gomez

Secondo i media spagnoli l’Inter dovrà vedersela con il Manchester United e con l’Ajax. I Lancieri puntano Gomez come sostituto di Nicolas Tagliafico, esterno difensivo argentino a propria volta obiettivo dell’Inter nel recente passato, quanto ai Red Devils Gomez viene visto come il profilo ideale per il nuovo corso tecnico che inizierà nella prossima stagione e che sarà probabilmete affidato a Erik ten Hag, attuale tecnico proprio dell’Ajax. Gomez ha messo insieme appena due presenze con la prima squadra del Barcellona nel 2018 e altrettante con il Borussia Dortmund nei due anni successivi.

Sergio Gomez e la rinascita all'Anderlecht

Ritrovata quantomeno una buona continuità di minutaggio nell’Huesca, l’approdo a titolo definitivo all’Anderlecht nel giugno 2021 e l’incontro con il tecnico Vincent Kompany hanno cambiato la carriera di Gomez, complice l’intuizione dell’ex difensore del Manchester City di trasformare il giocatore in un esterno sinistro con compiti difensivi, ma con licenza di affondare. Con 5 gol e 11 assist Gomez si è affermato tra i migliori interpreti del proprio ruolo in tutta Europa: l’Inter lo vede come alternativa a Robin Gosens qualor Perisic non rinnovasse il contratto, ma l’Anderlecht non farà sconti sul cartellino del giocatore, che andrà a scadenza nel giugno 2025.