Inter, Angileri è l'alternativa a Gomez: ma c'è la concorrenza del Getafe

Fabrizio Angileri verso lo sbarco in Europa

L’argentino classe ’94, in forza dal 2019 al River Plate, esterno sinistro difensivo, si svincolerà al termine della stagione e anche in virtù di questo status contrattuale sta suscitando l’interesse di formazioni di un certo spessore, stuzzicate dall’esperienza di un giocatore che ha finora giocato solo in Argentina, avendo militato nel Godoy Cruz prima di approdare al River.

Inter, Angileri è l'alternativa a Sergio Gomez

In Italia il giocatore piace a Inter e Milan, con i nerazzurri che sembrano in vantaggio rispetto ai cugini per l’eventuale ingaggio di Angileri a parametro zero. Il giocatore potrebbe diventare una valida alternativa a Robin Gosens in caso di mancato rinnovo del contratto da parte di Ivan Perisic e qualora non si riuscisse ad agganciare Sergio Gomez, primo obiettivo per la fascia mancina. Secondo quanto riportato dall’emittente argentina 'Radio La Red', tuttavia, su Angileri si registra anche il forte interesse del Getafe.