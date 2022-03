La cessione di Correa all'Inter fa ricca la Lazio: plusvalenza di 19 milioni

Lazio, la semestrale chiude in utile

Gli effetti della pandemia di Coronavirus e in particolare delle tante partite disputate con le capienze degli stadi ridotte al 50% prima e al 75% si fanno ancora sentire per tutti i club della Serie A, ma la società biancoceleste è comunque riuscita a registrare il primo segno più nella semestrale dopo due “rossi” consecutivi, proprio grazie alla crescita dei ricavi dal botteghino, con un confortante aumento di 6,3 milioni di euro rispetto alla semestrale 2020-’21. Un’altra voce molto importante per il bilancio del club del presidente Lotito è quella relativa alle cessioni effettuate sul mercato. Pur riuscendo ancora una volta a tenere in organico le proprie stelle, in particolare Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, il ds Tare ha infatti messo a segno colpi importanti in uscita.